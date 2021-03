Poleciał z posady za węgierskie wibratory? Dlaczego szef Filmoteki Narodowej został odwołany przez Ministra Kultury

Dlaczego Wieromiejczyk z dnia na dzień stracił stanowisko? Czy mogło pójść - jak sugeruje ""Gazeta Wyborcza" - o krótki film dokumentalny o fabryce wibratorów na Węgrzech? Czy rzeczywiście ministerstwo jest aż tak pruderyjne? Czy Piotr Gliński i Jarosław Sellin szukali wygodnego pretekstu, żeby pozbyć się Wieromiejczyka? A może, jak sugeruje w piśmie do WP ministerstwo, chodziło o rzekomą niegospodarność, co miała wykazać kontrola?

Z publikacji w ”Gazecie Wyborczej” wiemy tyle: na dzień przed zdymisjonowaniem były już szef Filmoteki Narodowej miał odebrać telefon od wiceministra kultury Jarosława Sellina, który domagał się, aby dyrektor odwołał przegląd filmów online o tematyce kobiecej pt. ”Herstorie na Dzień Kobiet”, który Filmoteka Narodowa współorganizowała z Fundacją Her Docs. (Minister Sellin nie odpowiedział na pytania WP w tej sprawie).

Wieromiejczyk je dokładnie obejrzał i wysłał list do ministra kultury Piotra Glińskiego, tłumacząc mu, dlaczego nie musi się tych filmów obawiać.

Pierwszy film to siedmiominutowy dokument ”Vibrant Village” Weroniki Jurkiewicz fabryce o fabryce wibratorów w małej miejscowości na Węgrzech. Jak przekonywał ministra Glińskiego były szef Filmoteki, ten film mógłby jedynie budzić ”ewentualne (choć bezpodstawne) zaniepokojenie osoby nadzwyczaj pruderyjnej”.

Dalej Wieromiejczyk pisze do Glińskiego:

”Film pokazuje panie przy taśmie produkcyjnej, lutujące przewody, przycinające gumowe elementy, pracujące przy taśmie produkcyjnej. Są to matrony w średnim i starszym wieku, w fartuszkach, o wyglądzie gospodyń domowych (…) Wibratory istnieją, ktoś je produkuje, ktoś kupuje (w większości kobiety), nawet najbardziej konserwatywny moralista nie może temu faktowi zaprzeczyć. Nic oburzającego”.

Drugi film to krótkometrażowa etiuda studencka pt. "Nie masz dystansu” Kariny Paciorkowskiej, o obraźliwym języku, jakiego politycy i polityczki używają wypowiadając się o kobietach w przestrzeni publicznej. Film ilustrowany jest wypowiedziami m.in. Janusza Korwin-Mikkego, Janusza Palikota i Krystyny Pawłowicz oraz Donalda Trumpa.

Festiwal zdjęty z platformy, dyrektor do dymisji

Jednak to ministra nie przekonało. Prof. Piotr Gliński wezwał do siebie Wieromiejczyka 4 marca i wręczył mu dymisję, a festiwal Herstorie został ”zawieszony”.

Nasz informator: - Ten festiwal kobiecy to był tylko pretekst. Szukali haka na Wieromiejczyka, bo inni koledzy chcieli zająć jego miejsce. To starcia frakcji wewnątrz PiS.

Śmigulski dla WP: - Rozumiem, że rozgoryczony Dyrektor Wieromiejczyk połączył moją obecność w ministerstwie z własną dymisją. Niemniej jest to tak niedorzeczne, że trudno się nawet odnieść do tej konstrukcji intelektualnej. Moja wizyta, w dużej mierze przypadkowa, bo skorzystałem z umówionej wcześniej wizyty u premiera Piotra Glińskiego przewodniczącego Rady PISF Roberta Kaczmarka, dotyczyła programów pomocowych dla polskiej kinematografii. Łączenie mnie z działaniami mającymi na celu odwołanie ze stanowiska dyrektora FINA są nieprawdziwe.

Informacja z Ministerstwa Kultury dla WP mówi, że "powodem odwołania p. Dariusza Wieromiejczyka z funkcji dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego było naruszenie obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszenie przepisów prawa - Kodeksu pracy (w zakresie zatrudniania zastępców dyrektora oraz zasad wynagradzania kadry zarządzającej), ustawy o finansach publicznych i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (brak bieżącej aktualizacji planu finansowego), co wykazały czynności kontrolne w instytucji".

Tymczasem Fundacja Her Docs, która przygotowała kobiecy przegląd filmowy na Dzień Kobiet przy współudziale Filmoteki Narodowej, wydała oświadczenie, w którym czytamy m.in., że ”projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem publiczności, a ponad 7,3 tys. osób zadeklarowało chęć udziału w wydarzeniu na Facebooku”.

”Oświadczenie o zawieszeniu wydarzenia z przyczyn formalnych było olbrzymim zaskoczeniem zarówno dla nas, jak i koordynatorek wydarzenia w zespole Ninateki. Do dzisiaj nie otrzymałyśmy ze strony naszego partnera żadnego oficjalnego wyjaśnienia”.

”Film “The Vibrant Village” to przede wszystkim intymna opowieść o lokalnej społeczności w małej, węgierskiej wiosce, a także punkt wyjścia do głębszej refleksji na temat roli kobiet w globalnym łańcuchu produkcji i ich praw pracowniczych. Fabryka wibratorów ukazana w filmie stanowi wyłącznie tło opowieści o życiu pracujących w niej kobiet. Jako kuratorki filmowe nie widzimy nic zdrożnego w pokazywaniu realiów codziennego życia kobiet, niezależnie czy jest to fabryka produkująca wibratory, gospodarstwo wiejskie, branża tekstylna, czy praca domowa i macierzyństwo”.