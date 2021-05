Polski Netflix zmienił postać LGBT w filmie rodzinnym. Jedno zdanie robi różnicę

Tak to wygląda w polskiej wersji z napisami i oddaje sens angielskiego oryginały ("Are you and Jade official, and will you bring her home for Thanksgiving?"). Większość rodzin w Polsce zapewne będzie jednak oglądało film z dubbingiem, gdzie wydźwięk tego zdania został mocno zmieniony. Zamiast podkreślić, że Katie i Jade nie są tylko koleżankami, w dubbingu pada pytanie: "Jade jest rzeczywiście taka super i przyjedziesz z nią na święta?".