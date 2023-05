Praca seksualna? Niczego o niej nie wiemy

Tematowi przygląda się w tym roku szczegółowo wersja online festiwalu Millennium Docs Against Gravity. To właśnie w ramach niego powstała sekcja "Se_x Work" przybliżająca polskim odbiorcom rewolucje seksualne na świecie. Pierwsza z nich, trwająca w latach 70., zmieniła społeczne podejście do seksu. W tym czasie Chelly Wilson, królowa nowojorskich kin porno, rozkręcała swój olbrzymi biznes. Była ona postacią jedyną w swoim rodzaju, gdyż pomimo wielkiego majątku, jakiego dorobiła się posiadając kilka erotycznych przybytków od końca lat 60. do połowy 80., nie wyprowadziła się ze swojego mieszkania nad gejowskim kinem Adonis Theatre, które prowadziła. W jednym kącie jej mieszkania leżały torby z pieniędzmi, zaś na środku, w otoczeniu przeszłych i przyszłych kochanek, przyjaciół, ale też rodziny i wnucząt, leżała prawdziwa królowa Deuce (bo tak nazywa się potocznie okolice Times Square). W historii Chelly - Greczynki, która uciekła z Europy przed wybuchem wojny, odbijają się najważniejsze przemiany drugiej połowy XX wieku - wzrost znaczenia myśli feministycznej, kontrkultura oraz początek ruchu na rzecz praw osób LGBTQ+. Całą jej historię polska publiczność może teraz poznać w filmie "Królowa nowojorskich kin porno" (oryg. Queen of the Deuce) Valerie Kontakos, który w ramach festiwalu MDAG online oglądać można obecnie w sieci do 4 czerwca.