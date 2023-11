"Przejścia". Zamężny gej wdał się w romans z kobietą. Hipnotyzująca kreacja Rogowskiego

Nie bez znaczenia jest też fakt, że film toczy się w świecie artystów. W popkulturze ci przedstawiani są jako istoty oderwane od rzeczywistości, żyjące w krainie wiecznych marzeń trudnych do zwerbalizowania, co pokazują np. początkowe sceny pracy Thomasa na planie zdjęciowym. Według wizji Iry Sachsa, reżysera "Przejść", daje to podatny grunt do wykorzystywania innych, nie liczenia się z ich uczuciami i potrzebami, usprawiedliwiając się inną wrażliwością, poświęceniem dla sztuki czy wiecznym rozstrojeniem emocjonalnym.