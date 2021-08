Reżim sanitarny i drożyzna, a w kinie pusto. Tak wygląda festiwal filmowy w pandemii

We Wrocławiu trwa koleina edycja międzynarodowego festiwalu filmowego Nowe Horyzonty. Ma charakter hybrydowy - we wrocławskich kinach filmy pokazywane są na dużych ekranach, do 29 sierpnia potrwa natomiast onlinowa część festiwalu, dzięki której najnowsze propozycje mistrzyń i mistrzów współczesnego kina można zobaczyć we własnym domu. W programie znalazło się ponad 270 filmów, reprezentujących najróżniejsze odmiany współczesnego kina artystycznego.