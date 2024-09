Rodzina blokuje film. Mroczne historie mogą wyjść na jaw po latach

Rodzina nie chce, by ukazał się film o Prinsie

O tym, że powstaje nowy film o muzyku, mówi się od dawna. Krążyły też już pogłoski, że spadkobiercy gwiazdora nie godzą się na to, by ujrzały światła niektóre wątki z życia Prince'a. Mówiło się już, że twórcy filmu mieli "przeinaczać fakty" i że niezbędne były poprawki. Teraz w końcu wiadomo więcej o sprawie. Pisze o tym w dużym materiale "The New York Times", wskazując, że "nowy film dokumentalny może zmienić całkowicie to, jak postrzegamy ikonę popu".