Rodzina Kennedych. Niezwykła historia amerykańskiej dynastii

To on, jak dobry trener, stał za sukcesem rodziny. Jako zamożny i wpływowy człowiek zadbał nie tylko o świetną edukację dziewiątki dzieci (czterech synów i pięć córek), ale także o to, żeby weszli do świata dyplomacji, polityki i ustanawiania prawa. To jego starania przyczyniły się do tego, że jego rodzina stała się polityczną dynastią, piastującą najważniejsze stanowiska w kraju. Synowie spełniali jego ambicje. Córki też chciały odegrać swoją rolę.