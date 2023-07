Ginger Rogers wierzyła, że wyleczy ją modlitwa. Nigdy nie odzyskała przytomności

Ginger i Fred. Ginger Rogers i Fred Astaire. Gdziekolwiek wymieniano jej imię, natychmiast pojawiało się to drugie, tak jakby byli z Fredem syjamskimi bliźniętami, małżeństwem lub choćby wieloletnimi kochankami. Żadna z tych sytuacji nie miała jednak miejsca i to ciągłe łączenie ich imion denerwowało oboje. Jego, bo marzył o solowej karierze i narzucone mu przez wytwórnię partnerstwo z Ginger znosił tylko dla pieniędzy. Ją, bo miała znacznie większe niż on filmowe doświadczenie i tańczyła lepiej od niego. "Robię to samo, co Fred, tylko że do tyłu i na dodatek w szpilkach" – mówiła. A mimo to zarabiała dużo mniej niż on. Ba, nawet mniej niż aktorzy charakterystyczni! Uważała, że to krzycząca niesprawiedliwość.