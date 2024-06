Abraham Icek Tuszyński. Czarodziej kina spod Łodzi

Pałac kinowy

Tuszyński marzył o nowych wyzwaniach. To największe udało mu się zrealizować 28 października 1921 roku. Wtedy to otworzył kino Tuschinski Theater w centrum Amsterdamu. Był to prawdziwy pałac kinowy o najwyższym światowym standardzie, a jego głównym projektantem był sam Tuszyński. Połączył on cieszący się wtedy popularnością styl art déco z własnymi rozwiązaniami, lecz projekty te uważano wówczas za źle dopracowane i krytykowano je za kiczowatość. Mimo to budynek w niemal niezmienionej formie zachował się do dzisiaj. Po stu latach jego kolorowa i bogato zdobiona elewacja wciąż przyciąga uwagę. Co ciekawe, niektórzy podkreślają jej niezwykłe podobieństwo do łódzkich kamienic stojących przy ul. Piotrkowskiej, które z pewnością widywał Tuszyński, kiedy jeszcze mieszkał w Polsce.