Co u Bruce'a Willisa? Córka wspomina jego ostatnie spotkanie z wnuczką

Wiosną 2022 roku Emma Heming Willis, czyli obecna żona gwiazdora, oraz córki Bruce'a Willisa podjęły decyzję, by upublicznić walkę aktora o zdrowie. Zdiagnozowano u niego neurodegeneracyjne schorzenie ośrodkowego układu nerwowego – afazję. Choroba prowadzi do zaburzeń mowy, orientacji i zdolności poznawczych. U Willisa wykryto ponadto nieuleczalną formę demencji - otępienie czołowo-skroniowe. Rodzina wielokrotnie podkreślała, że lepiej już niestety nie będzie. Walczą jednak z katastroficznymi nagłówkami, które pojawiają się w mediach. Emma Heming-Willis oburzona zaapelowała o to, by nie straszyć ludzi, o czym więcej w poprzednim tekście.