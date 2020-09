Seks, kłamstwa i taśmy filmowe. Wystartował festiwal w Wenecji

Dla jednych - mekka kina. Dla innych - miejsce grzechu. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji jest najstarszy na świecie. I - obok Cannes i Berlinale - najważniejszy. 77. edycja rozpoczęła się we wtorek. I już wiemy, że zapisze się w historii kultury. Na zawsze.

ZAMASKOWANE KINO

- W salach projekcyjnych zajmujemy co drugie miejsce. Do zamkniętych obiektów można wejść wyłącznie w przyłbicy lub w maseczce. W przypadkach jakichkolwiek objawów chorobowych proszę zrezygnować z seansu dla bezpieczeństwa innych – dziewczyna z biura prasowego uważnie wpatruje się we mnie.