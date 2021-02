Artykuł sponsorowany

Specjalny odcinek MIASTA RYTM: Zrabowane dzieła sztuki

Wojenny proceder rabunku najznakomitszych dzieł malarstwa, rzeźby i złotnictwa oraz cały system działania tego masowego, czarnorynkowego i bezprecedensowego przemytu to mocny element historii serialu "Pokonani", którego akcja toczy się w Berlinie w 1946 roku. Ten wciągający wątek zainspirował varsavianistę i historyka sztuki Jerzego S. Majewskiego do poświęcenia mu specjalnego odcinka oryginalnej serii dokumentalnej CANAL+ "Miasta Rytm: Zrabowane dzieła sztuki". Co stało się ze skradzionym w czasie wojny dorobkiem europejskiej kultury?

Jerzy Stanisław Majewski fot. M. Lipiński Źródło: materiały partnera