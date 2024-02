Takiej sceny dawno nie było. Film tylko dla wytrzymałych

Wszyscy chcą go zabić

Tytułowy Vincent (Karim Leklou) to trzydziestoparoletni mężczyzna, który niezbyt dobrze odnajduje się we współczesnym świecie. Jeśli nie wrzuca smutnego selfie do sieci, to wypala z sucharem do stażysty, by ten przyniósł mu kawę. Wszystko się dla niego zmienia, gdy ten sam stażysta atakuje go. Czyżby stres lub chęć odwetu?