"Nie otwieraj oczu: Barcelona". Niczym drzazga w oku. Kontynuacja hitu Netfliksa to bolesny seans

"Nie otwieraj oczu" okazał się niespodziewanym hitem w 2018 r. Film wyreżyserowany przez Susanne Bier na podstawie powieści Josha Malermana pod tym samym tytułem do dziś pozostaje trzecią najchętniej oglądaną produkcją filmową w historii Netfliksa. Co więcej, ten postapokaliptyczny horror chwilę po swojej premierze zainspirował ludzi do niebezpiecznej zabawy. Imitowali oni sceny z filmu, między innymi prowadząc samochód czy przechodząc przez ulicę z zawiązanymi oczami. I oczywiście umieszczali te nagrania w sieci, chwaląc się swoją głupotą. W reakcji na to Netflix prosił o nie naśladowanie bohaterów z ich produkci, a YouTube zabronił publikowania wszelkich filmików z #BirdBoxChallenge ("Bird Box" to oryginalny tytuł filmu Netfliksa).