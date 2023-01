"W trójkącie". Komedia roku? Spróbujcie się nie śmiać

"W trójkącie" Rubena Ostlunda wygrał ubiegłoroczny festiwal w Cannes. Jednak nie wszyscy byli zachwyceni - pojawiły się opinie, że jest to jedna z najgorszych decyzji jury w ostatnich latach. Niesłusznie. Choć Szwed lekko obniżył loty, to jednak w swoim nowym filmie częściej trafia niż pudłuje. Co najważniejsze, na tej szalonej satyrze możecie się nieraz pośmiać do rozpuku.