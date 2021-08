"Titane". Najbardziej szokujący film 2021 r. Widzowie nie wytrzymali do końca

Zagrywki rodem z horroru czy kina klasy B to jedno, ale "Titane" nie da się zaszufladkować w jednym konkretnym gatunku, bo czarna komedia i melodramat również stanowią jego kościec. Choć nie brzmi to wszystko zbyt poważnie, to uspokajam – ostatnie, co można powiedzieć o tym filmie, to to, że jest głupi.