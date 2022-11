"Teraz jest dobry moment na filmy o PRL-u". Tomasz Schuchardt o nadchodzącej premierze filmu "Chrzciny"

To jest właśnie takie bardzo polskie podejście – nie ułatwia przez to, że pokazuje drogi samochód. Chwalenie się tym, co się ma, nie powinno być traktowane źle, ale w Polsce zawsze tak było. To się już zmienia wraz z kolejnymi pokoleniami, ale według tego dawnego sposobu myślenia, jeżeli ktoś coś miał, to na pewno to ukradł. Wojtek na swój samochód zarobił – według niego uczciwie, choć może nie w uczciwym systemie. Chciał pochwalić się tym, że coś ma i że jest u niego dobrze. Myślę, że chwalenie się swoimi sukcesami nie jest niczym złym, natomiast w wielu rodzinach – w tym w tej naszej, filmowej rodzinie – jest to traktowane bardzo negatywnie. Postawa mojego bohatera nie wynika z chęci przechwalania się, tylko z jego poczucia szczęści i dumy, że coś osiągnął. On w ten sposób chce powiedzieć bliskim: "Macie mnie za czarną owcę, ale ja naprawdę ciężko pracowałem i doszedłem do czegoś dzięki własnym wysiłkom".