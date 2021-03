To będzie przebój. Reżyser "Piratów z Karaibów" ekranizuje słynne ”Piaseczniki" George’a R.R. Martina

"Piaseczniki" to historia Simona Kressa, dekadenckiego bogacza, miłośnika oryginalnych gatunków zwierząt. Pewnego razu trafia do tajemniczego sklepu, w którym kupuje małe, owodpodobne stworzonka. Potrafią one budować z piasku zamki i schrony, w których ukrywa się królowa matka. Kress w domowym terrarium zakłada cztery kolonie piaseczników, które swojego właściciela biorą najwyraźniej za boga (tworzą płaskorzeźby z jego podobizną). Kress jest jednak zawiedziony. Piaseczniki powinny ze sobą walczyć, toczyć krwawe batalie, dostarczać rozrywki. Zaczyna je więc głodzić, doprowadzając w ten sposób do wojny i rzezi wewnątrz terrarium.