Tu i teraz. Recenzja filmu "Piękny poranek"

Widzowie przyzwyczajeni do historii ze słodkimi zakończeniami mogą być zawiedzeni, bo "Piękny poranek" urywa się właściwie w połowie, nie dając żadnych jednoznacznych informacji ani wskazówek, jakie losy spotkały każdego z bohaterów. Finałowa scena skłania jednak do przypuszczeń, że Sandra nauczyła się czerpać z nadarzających się sytuacji wszystko, co najlepsze. Enigmatyczne zakończenia to także cecha charakterystyczna Mii Hansen-Løve. Stawiając wielokropek w ostatniej scenie, reżyserka nadaje swojemu dziełu jeszcze bardziej życiowy charakter, bo przecież nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczą się koleje losu zarówno w bliższej, jak i w dalszej rzeczywistości.