Uniwersum "Citadel" się powiększa. Poznajcie Dianę

Świat "Diany" to bardzo niedaleka przyszłość: rok 2030, akcja rozgrywa się w Mediolanie. Osiem lat wcześniej Cytadela upadła, a władzę trzyma potężny wrogi syndykat: Manticora. Przez cały ten czas Diana Cavalieri (w tej roli Matilda De Angelis), agentka Cytadeli działająca pod przykrywką, jest uwięziona za liniami wroga jako szpieg w Manticore. Napięcia społeczne wywołane przez rosnące poparcie dla powszechnego posiadania broni rosną. Siatka agentów Manticory kontroluje obywateli, wiedząc o nich więcej, niż są tego świadomi. Diana w końcu dostrzega możliwość ucieczki, porzucenia życia szpiega i zniknięcia na zawsze. Ale jedynym sposobem na to jest zaufanie najbardziej nieoczekiwanemu sojusznikowi: Edo Zaniemu (Lorenzo Cervasio), który jest spadkobiercą Manticore we Włoszech. Szybko poznajemy jej motywacje: całe życie pragnie rozwikłać zagadkę tragicznej śmierci swoich rodziców, ukarać winnych. Dlatego weszła w szeregi swojego największego wroga.