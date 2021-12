W Hollywood Olek Krupa był na ogół zbirem. Teraz zagra Michaiła Gorbaczowa

W wywiadzie dla "Dziennika Polskiego" Olek Krupa tak wspomina swoje pierwsze lata w Ameryce: "Miałem przyjaciela architekta. To on dał mi na początku do ręki pędzel, farbę. Zacząłem malować ściany, żeby zarobić na życie. Dość szybko zacząłem też grać: w słynnym teatrze La Mamma zagrałem postać Gauguina i van Gogha w 'Żółtym domu'. Malowałem i grałem. Wciąż tą farbą byłem upaprany. Wstydziłem się tego pędzla i drabiny. Za trzy dolary za godzinę, kiedy inni dostawali 30. Broniłem się przed depresją snem, kawą i papierosami. Budziłem się o dwunastej w południe i bałem się otworzyć oczy, bo bałem się świata i siebie. Szedłem malować, cierpiałem".