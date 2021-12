Gwiazda "West Side Story". Za życia stała się legendą. Wciąż jest podziwiana

W 1963 Moreno wzięła udział w jednej z najbardziej znanych demonstracji, w Marszu na Waszyngton, której celem było podniesienie płacy minimalnej i walka z segregacją rasową. "To naprawdę mnie zaktywizowało. Zrozumiałem, że nie jestem sama w swoim bólu i strachu. Zrozumiałam również co to znaczy 'odpowiedzialność'. To pomaganie innym w potrzebie" – wspomina aktorka.