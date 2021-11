Walczy z "kulturą anulowania". Legendarny aktor sam stał się jej ofiarą

Osobą, która została usunięta z listy prelegentów był Andrew Graham-Dixon. Na jednym ze spotkań ten ceniony aktor i historyk sztuki pozwolił sobie na użycie w czasie wykładu niemieckiego akcentu i udawanie mowy Adolfa Hitlera. Wprawdzie potem przeprosił za to, tłumacząc, że była to satyra, której celem było podkreślenie złowrogiego charakteru dyktatora i jego reżimu, jednak, jak widać, nie zostało mu to wybaczone.