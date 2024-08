Widz nie rozpoznał gwiazdy "Pierścieni władzy". Wtedy spojrzał na jego dłonie

Zachwyciło mnie to, jak ludzie potrafili wziąć taką postać Nieznajomego i umieścić gdzieś w swojej wizji historii Tolkiena. Bo wiesz, że gdy czytamy jakąś książkę, to ta historia za każdym razem jest tylko nasza, nikt nie zna naszej wyobraźni, nie czuje zapachów i nie widzi kolorów jak my w swojej głowie. Mam wrażenie, że ludzie wzięli sobie Nieznajomego i umieścili w swoich wersjach tej historii. Wiele osób mówiło mi, jak widzą przyszłość tej postaci, kim może się stać, solidnie to argumentując wiedzą o książkach. I nabrałem przez to pokory. Pozwoliło mi to zrozumieć, co to znaczy dla nich widzieć inną wersję czegoś, na czym im zależy i liczyć na to, że to będzie tak samo dobre, bo dla nich to ma ogromną wartość.