Widzieliśmy nowych "Samych swoich". Dawno nic nas tak nie zaskoczyło

W filmowych Krużewnikach życie toczy się swoim tempem. Młodzi zakochują się i próbują poukładać sobie życie, ale łatwo nie jest przez narzucone przez rodziny zasady. Miłość to jedno, chłodna kalkulacja co do tego, z kim warto się wiązać na zawsze to druga, ale znacznie ważniejsza sprawa. Młody Pawlak zakochuje się w Nechajce (Paulina Gałązka), ale czy będzie im dane być razem, gdy na horyzoncie pojawia się inna kandydatka, której ojciec proponuje Pawlakom aż... dwa konie?