Widzowie rzucili się na ten film. Nr 1 Netfliksa to jedna z najgorszych produkcji w karierze aktora

O "Pajęczej głowie" sporo się mówiło i nakręcało widzów na nową, porywającą historię. Argumentów za tym, by sięgnąć po film Netfliksa, było kilka. Przede wszystkim to nowy film Johna Kosinskiego, który dopiero co dał widzom "Top Gun: Maverick", który bije w kinach rekordy popularności. Film na świecie zgarnął już ponad 800 mln dolarów i mówi się, że spokojnie przekroczy miliard. To jedna rzecz. W obsadzie znalazł się nowy ulubiony pilot z Top Gun, czyli Miles Teller, który partneruje na ekranie grającemu pierwsze skrzypce Chrisowi Hemsworthowi.