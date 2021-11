Wielki sukces "Domu Gucci". Rekordowa frekwencja w polskich kinach

Ktoś więc wykoncypował sobie, że "Dom Gucci" ma być modowym "Wall Street" Olivera Stone'a, ktoś chce na siłę porównywać go do "Ojca chrzestnego" Francisa Forda Coppoli. Na upartego można też film Ridleya Scotta zestawić z "Obywatelem Kane'em" Orsona Wellesa. A wszystko po to, aby stwierdzić i udowodnić, że, w przeciwieństwie do wymienionych wyżej wybitnych produkcji, "Dom Gucci" nie jest i nie stanie się wiekopomnym dziełem.