Rodzina Gucci krytykuje film. "Przedstawili nas jako bandytów i ignorantów"

Nie są to wszystkie intrygi i brudy włoskiej rodziny. Wujek Maurizio Gucci'ego, Aldo, trafił do więzienia za oszustwa podatkowe, jego syn Paolo osobiście dostarczył policji dowody związane z tym przestępstwem. Chciał przejąć połowę udziałów ojca w firmie i prowadzić ją razem z kuzynem. Maurizio wraz z Patrizią zostawili go oczywiście na lodzie. Naprawdę, było o czym kręcić film.