Witold Pilecki doczeka się zagranicznego filmu. "Jeden z największych bohaterów wojennych"

"Historia Witolda Pileckiego jest większa niż życie" – napisał prestiżowy "The Hollywood Reporter", donosząc o rozpoczęciu prac nad filmem o polskim bohaterze. Jego niezwykłą biografię przedstawi międzynarodowej publiczności austriacka aktorka, reżyserka i scenarzystka.



Feo Aladag to aktorka znana z 35 filmów i seriali. Jest także reżyserką i scenarzystką wielokrotnie nagradzanych filmów "Obca" i " Między światami ", a teraz zamierza napisać i wyreżyserować film o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. "The Hollywood Reporter" pisząc o tym wydarzeniu zwrócił uwagę, że polski bohater ma nadzwyczajną biografię, która na świecie jest praktycznie nieznana.

Rotmistrz Witold Pilecki - żołnierz Armii Krajowej, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, a wreszcie i więzień Auschwitz, który do końca życia nie złożył broni. W obozie koncentracyjnym zorganizował ruch oporu i dostarczał współwięźniom pożywienie, ubrania oraz wiadomości z zewnątrz. Później został autorem sprawozdań dotyczących Holokaustu - tak zwanych "raportów Pileckiego" - które wysyłano na Zachód, by poinformować cały świat o ludobójstwie. Po ucieczce z obozu walczył w powstaniu warszawskim; gdy zakończyła się wojna, a on otrzymał rozkaz opuszczenia kraju, odmówił.

"Widziałem, jak prowadzili Pileckiego pod ręce, a on poprosił ich, żeby go puścili, bo chce iść sam. Weszli do środka, ja zostałem na zewnątrz. Słyszałem jeden strzał. Więźniów politycznych rozstrzeliwano, pospolitych wieszano. Lekarz w wojskowym mundurze wszedł do budynku i stwierdził zgon".