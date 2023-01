Zagrała mężczyznę. "W naszym kraju lepiej być facetem"

Sama tworzę partnerską relację. Ale praca nad tym filmem uświadomiła mi, że też mam krzywdzące oceny na temat mężczyzn, które wpływają na moich bliskich. Zawsze myślałam, że jeśli mężczyzna żartuje w rozmowie na trudny temat, albo zbywa go, mówiąc "dobra, jakoś to będzie", to jest to brak poważnego traktowania i nieangażowanie się w problem. Teraz wiem, że to są męskie strategie radzenia sobie ze stresem. Żeby obniżyć to napięcie, nie wejść w myślenie emocjonalne. Kiedy bohater naszego filmu wchodzi w emocje, to one kompletnie zabierają mu rozsądek. Być może skoro mężczyznom odbiera się od dzieciństwa prawo do przeżywania uczuć, to te strategie radzenia sobie ze stresem idą w stronę racjonalizowania. Generalizując, kobiety częściej słuchają emocji. Patrząc na modele związków mój czy moich przyjaciół, to jest to absolutnie aktualny temat. Bo, chociaż chcielibyśmy to zmieniać i być partnerscy, każdy z nas niestety ma wpojony ten typowy model rodziny.