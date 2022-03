"Zima w ogniu" na Netfliksie. Ukraina znowu musi walczyć o wolność

"Do tych, którzy śledzą wydarzenia w Ukrainie, ale niewiele wiedzą o współczesnej historii lub narodzie tego kraju, proszę, obejrzyjcie dokument 'Winter On Fire'" - pisał pod koniec lutego na Twitterze Sean Penn. Hollywoodzki aktor, producent, reżyser, który po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji przyleciał do Ukrainy, by nakręcić film dokumentalny o agresji Putina. Dzięki niemu wielu Amerykanów (sądząc po komentarzach) zaczęło się baczniej przyglądać odległemu konfliktowi na obrzeżach Europy. I posłuchało rady, by obejrzeć dokument Evgenia Afineevskiego z 2015 r.