Znamy ich z ekranu i sceny. Ale polscy artyści także walczyli w Powstaniu Warszawskim

Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Zginęło do 200 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Miasto zostało kompletnie zniszczone przez niemieckie wojsko.