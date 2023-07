A gdyby tak rzucić to wszystko i zostać wikingiem?

Martin to bohater duńskiego filmu "Ostatni wiking", który właśnie dzisiaj wchodzi na ekrany polskich kin i który powinien spodobać się każdemu, kto ceni skandynawskie kino za unikatowe połączenia komedii i dramatu. Bo choć Martin wygląda w stroju wikinga co najmniej komicznie (tym bardziej, że ciągle korzysta z telefonu komórkowego!), to jego historia ma tak naprawdę o wiele poważniejszy wymiar.