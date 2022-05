Aga i Majka wychowują nastolatka. "Ludzie gadają za plecami"

Marek: byłem tym kompletnie zaskoczony, ale nie pokazałem tego po sobie, bo nie chciałem, by Agnieszka poczuła się niepewnie, więc ją zapewniłem o pełnym wsparciu, akceptacji. Dopiero później powiedziałem, że dla mnie to też było zaskoczeniem i się z tego wspólnie śmialiśmy. Ale wtedy też stało się dla mnie oczywistym, że ten film będzie zupełnie inny niż zakładałem, choć na początku wydawało mi się, że zrobienie filmu o relacji Majki i Agi może być bardzo trudne, bo one ją ukrywały, a film miał ją pokazać. Dlatego też proces powstawania filmu był bardzo długi, samo kręcenie trwało 3,5 roku. Starałem się być na każdym etapie bardzo cierpliwy i delikatny, nie przekraczać granic bohaterek. Pomalutku przeskakiwaliśmy wszystkie niepewności, lęki. To był pewien proces emancypacji, zdobywania pewnej pewności siebie, siły i odwagi, by mówić o swojej relacji i żeby być z niej dumnym. Myślę, że to się już dzieje i że to jest największy sukces tego filmu.