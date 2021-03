Arkadiusz Jakubik o filmie "Kler": "Ogarnia mnie pusty śmiech, nic się w polskim Kościele nie zmieniło"

Film "Kler" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego obejrzało w kinach przeszło 5 mln widzów. Jedną z głównych rol zagrał Arkadiusz Jakubik. Wcielił się w postać ks. Andrzeja Kukuły. Twórcy mieli spore oczekiwania co do efektu, jak wywoła film. Liczono, że będzie miał wpływ na zmianę w strukturze polskiego Kościoła, jego spojrzeniu na pedofilię wśród duchowieństwa oraz podejściu samych księży do wiernych.