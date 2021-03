Wielki raport o polskim kinie. Widzowie podzieleni

Wnioski płynące z raportu są pełne sprzeczności. Są te optymistyczne - takie jak fakt, że 57,5% Polaków uważa, że "bywanie co jakiś czas w kinie jest obowiązkiem kulturalnych ludzi", jak i smutne - bo podobna liczba respondentów ma czas i środki na to, aby tylko kilka razy w roku pojawić się w kinie .

Premiery polskich filmów w 2021 roku

Najczęściej więc oglądamy to, co serwują nam telewizje, bo zaledwie 10% badanych korzysta z płatnych serwisów VOD. W latach 2004-2019 najchętniej oglądane były dawne hity tj. "Sami swoi" i jego kontynuacje "Nie ma mocnych" oraz "Kochaj i rzuć", jak i dwie części serii "Kogel-mogel". Autorzy raportu doszli do wniosku, że "polski widz utożsamia się z bohaterem wiejskim, chłopem lub dzieckiem chłopa". Lubimy oglądać w filmach tradycyjne, wiejskie wesela, obchody katolickich świąt, rodzinne biesiady zakrapiane alkoholem. Polscy widzowie ubolewają nad zanikającą rolą tradycji we współczesnych produkcjach.