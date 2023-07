"Barbie". Najseksowniejsza 64-latka. Ten film to zaskoczenie roku

Bohaterka dowiaduje się od dziwnej Barbie (tak, Barbieland nie jest do końca idealne - są też wykluczeni), że musi udać się do prawdziwego świata i odnaleźć dziewczynkę, która bawi się jej lalkową wersją. Desperacko pragnący jej atencji Ken (zaskakująco śmieszny Ryan Gosling) po kryjomu przedostaje się do auta Barbie i oboje trafiają do Los Angeles. I tam spotyka ich szok. Ken zauważa, że pozycja mężczyzn jest zgoła odmienna niż w Barbielandzie - ich wizerunek jest na banknotach, piastują wysokie stanowiska w korporacjach, po kryjomu napędzają tryby patriarchatu.