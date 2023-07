Już wiadomo, ile Dorocińskiego w "Mission: Impossible". Nie mrugajcie!

To tu ma też miejsce spektakularny wybuch zabytkowych torów kolejowych, który przecież na wczesnym etapie produkcji miał zostać zrealizowany w Polsce. To tu Cruise wisi nad przepaścią na łańcuchach łączących wagony, służąc za ludzką linę i ratując z opresji towarzyszkę tej szaleńczej eskapady. Wszystko po to, by udaremnić niecne plany złych ludzi, dla pieniędzy próbujących zdobyć władzę nad światem, czy też najpierw nad tajemniczą cyfrową materią, która może doprowadzić cywilizację do upadku.