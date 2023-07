"Pan Samochodzik i templariusze". Miał być polski Indiana Jones. Netflix zmasakrował Pana Samochodzika

Feministyczne żarty i klisze

Pewna niedookreśloność czasowa blednie jednak w porównaniu z największym anachronizmem adaptacji Netfliksa. Scenarzysta Bartosz Sztybor postanowił zmienić płeć jednego z harcerzy - w efekcie do składu dokooptowano dziewczynę (w tej roli Kalina Kowalczuk). To akurat był dobry pomysł. Nie dość, że bohaterka z wyglądu mocno przypomina postać Max ze "Stranger Things", to potrafi być nieźle wygadana. Problem w tym, że jeśli się odzywa, to rzuca teksty w rodzaju: "dopiero czwarta fala feminizmu coś zmieni" albo "jako feministka nie wierze nic w rodzaju męskiego". Nie trzeba się szczególnie wysilić, by przewidzieć, jak część widzów zareaguje na tego typu wtręty, które w założeniu miały być zabawne, ale są raczej doklejaniem poprawności politycznej na siłę.