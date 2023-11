Będzie hit czy porażka? Premierowy zwiastun najsłynniejszej polskiej komedii

W najnowszej części historii dwóch zwaśnionych rodzin cofamy się do dzieciństwa i młodości Kargula i Pawlaka. Poznamy wydarzenia, które miały miejsce, zanim przenieśli się do nowej, powojennej Polski. To właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat 60-tych. – Nikt by nie pozwolił na produkcję filmu, który w negatywny, trochę prześmiewczy sposób ukazuje bratni naród radziecki – mówi Tomasz Kubski, producent filmu.