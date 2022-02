Bilety za pół ceny. Tak zachęca się widzów do obejrzenia filmu

"The Battle At Lake Changjin" stał się w chińskich kinach największym przebojem wszech czasów. Zarobił ponad 900 mln dol. Niewiele brakowało, aby stał się najbardziej kasowym filmem ubiegłego roku na świecie. Pod koniec grudnia, w ostatniej chwili wyprzedziła go hollywoodzka produkcja "Spider-Man: No Way Home".