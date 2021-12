To będzie hit roku. W kinach zaczyna brakować wolnych miejsc na salach

Wiele wskazuje na to, że "Spider-Man: Bez drogi do domu" zgarnie w bieżącym sezonie wszystkie box office'owe trofea. Stanie się więc także najbardziej kasowym filmem roku. Na razie na czele tej klasyfikacji znajdują się dwie chińskie produkcje: "The Battle at Lake Changjin" (902 mln dol. wpływów) oraz "Hi, Mom" (882 mln dol.).