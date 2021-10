Bond poniżej oczekiwań. Za stary dla młodej widowni

Badania widowni przeprowadzone w Ameryce podczas minionego weekendu pokazują, że aż 57 proc. widowni "Nie czas umierać" to osoby powyżej 35 roku życia, osoby powyżej 45 lat stanowiły 36 proc. (ta ostatnia grupa wiekowa przed tygodniem na drugiej części "Venoma" miała zaledwie 9 proc. udziału). Tymczasem widownia ekranizacji komiksu, które w dzisiejszych czasach cieszą się największą popularnością, składa się w większości z osób poniżej 25 roku życia. To oni zostawiają w kinach najwięcej pieniędzy, zapewniając frekwencyjny i komercyjny sukces filmu. Ponadto, w przyszłości jakaś ich część nie przestanie chodzić do kina i wciąż będzie wspierać serie, którymi fascynowała się w młodości. Wygląda na to, że "James Bond" takich widzów nie ma obecnie zbyt dużo.