Chcieli cenzurować. Szefom wytwórni nie podobał się język członków The Beatles

"The Beatles: Get Back" to trzyczęściowy film dokumentalny oparty na archiwalnych nagraniach, które powstały pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. Fanom brytyjskiego zespołu mogło się wówczas wydawać, że The Beatles jest u szczytu sławy, że przed chłopakami z Liverpoolu jeszcze wiele lat wspólnych sukcesów. Zespół pracował nad kolejnym albumem, w tym samym czasie powstawał film dokumentalny, który przyniósł Brytyjczykom Oscara za najlepszą piosenkę. Płyta "Let It Be" okazała się jednak ich ostatnim wspólnym dziełem. Dlatego materiał filmowy uwieczniony podczas jej nagrywania jest tak cenny.