Imperium sprzedane. Poszło za 1,6 miliarda dolarów

Natomiast ostatnim fabularnym filmem, którego Peter Jackson był producentem, i który powstawał w Weta Digital, były "Zabójcze maszyny" z 2018 r. Nie oznacza to jednak, że studio nie pracowało ostatnio na wysokich obrotach. W Weta Digital realizowano bowiem efekty specjalne do niemal wszystkich produkcji Marvela, czyli m.in. do największych kinowych hitów tego roku: "Czarna Wdowa", "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni", "Eternals".