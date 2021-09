"Ciotka Hitlera": film TVP o Polakach i Żydach. To niemal laurka dla naszych rodaków

Przez pierwsze pół godziny 73-minutowej "Ciotki Hitlera" prowadzone są dwie narracje – żydowskiej rodziny zmuszonej do ucieczki z kolejnego schronienia i polskiego piaskarza, który całe dnie spędza na rzece z synami, karmiąc ich prostymi, acz szlachetnymi mądrościami jak ta, że "to my wygramy wojnę, bo jesteśmy dobrzy, a dobrzy zawsze wygrywają". Ta niespójność razi od początku seansu i trudno stwierdzić, dlaczego reżyser Michał Rogalski ("Czas honoru", "Wojenne dziewczyny", "Stulecie winnych") postanowił poświęcić lwią część produkcji na takie "wprowadzenie".