Gwiazdy grzmią i piszą o manipulacjach. Jest reakcja władz ZASP

- Zupełnie nie rozumiem tłumaczenia prezesa, że nie udało się zatwierdzić biegłego rewidenta. Rewident miał termin do 31 maja, aby przygotować dokumenty finansowe. A przecież walne zebranie odbyło się w maju w formie online. Uprawnionych do głosowania było 227 osób, udział wzięło ok. 90. To właśnie tam uchwalone zostały podwyżki. A że list podpisały także osoby, które nie są członkami stowarzyszenia? Ale są uprawnione do pobierania tantiem. Mają więc prawo wiedzieć, jak wykorzystywane są ich pieniądze.