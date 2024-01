Czego tu nie ma. Na taki film szpiegowski właśnie czekaliśmy?

"Argylle. Tajny szpieg" to też jeden z tych filmów, które przykuwają oko gwiazdorską obsadą. Cavill to jedno (nie dostał jednak zbyt wiele czasu ekranowego, co może rozczarować jego fanów), ale mamy jeszcze Johna Cenę, Bryana Cranstona czy Samuela L. Jacksona. Wszyscy oni w mniejszym lub większym stopniu robią swoje. Produkcja należy jednak do Bryce Dallas Howard i Sama Rockwella - nie dość, że widać na ekranie niezłą chemię między aktorami, to jeszcze za plus trzeba oddać fakt, że zatrudniono ludzi, którzy nie są nazwiskami z pierwszych stron gazet.