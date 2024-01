IPN się odciął, górale protestowali. "Biała odwaga" to drugi "Wołyń"?

Co więcej, interesująco ukazano rozwój tego bohatera, bo w filmie pojawiają się sekwencje, w których wspina się po górach (i nie tylko). Mają one mocno symboliczny wydźwięk. Mianowicie wyznaczają kolejne kamienie milowe w życiu Jędrka, są jak cezury w fabule. Za pierwszym razem wspina się, by zapomnieć o krzywdzie, jaką wyrządził mu ojciec. To doprowadza do tragedii. Innym razem jest to pokaz tężyzny i odwagi przed nazistowskim "badaczem", co z kolei zaplątuje go w intrygę.