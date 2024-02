"Cztery córki". Wstąpiły do ISIS. Siostry nie mogą im tego wybaczyć

"Cztery córki" to poniekąd film w filmie. Reżyserka Kaouther Ben Hani najpierw w 2016 r. wysłuchała historii Olfy Hamrouni i jej dwóch nastoletnich córek: Eyi i Tayssir, a później próbowała nakręcić film fabularyzowany, przybliżający historię również dwóch dziewczyn, które nie wypowiedziały się własnym głosem. Bowiem pozostałe córki - Rahma i Ghofrane - porzuciły rodzinę, by przyłączyć się do Państwa Islamskiego. Choć ich matka woli mówić, że "pożarły je wilki".